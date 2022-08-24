Жительница Урала шесть лет издевалась над маленьким ребенком

Жительница Магнитогорска стала фигурантом нескольких уголовных дел по факту издевательств над маленьким ребенком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году у женщины умер муж, оставив ей в наследство своего двухлетнего сына. Мачеха к малышу была недобра и в течение 6 лет измывалась над ребенком и, в конце концов, откусила ему часть носа.

Об издевательствах стало известно только в начале текущего года. Ребенка у злобной мачехи забрали и сначала возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

Потом экспертиза подтвердила, что женщина причинила здоровью ребенка тяжкий вред, обезобразив его лицо. Поэтому было возбуждено еще одно уголовное дело – по части 2 статьи 111 УК РФ.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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