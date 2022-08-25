ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство

На ММК-МЕТИЗ модернизируют складское хозяйство: это является одним из важных направлений инвестиционной программы предприятия.

На сегодняшний день общая площадь складов готовой продукции предприятия составляет без малого 30 тысяч квадратных метров, объем отгружаемой продукции превышает 400 тысяч тонн в год.

Модернизация складского хозяйства направлена на снижение затрат при упаковке и хранении готовой продукции, оптимизацию грузопотоков, оперативность отгрузки потребителям.

В рамках выполнения этих задач проводится реконструкция склада машиностроительного крепежа Г09 центра отгрузки готовой продукции.

На складе площадью 7500 квадратных метров был полностью заменен пол, обновлено освещение, установлена современная фронтальная стеллажная система для хранения паллет с готовой продукцией.

Благодаря проделанной работе емкость склада увеличилась в 3,2 раза: с 1500 до 4500 паллетомест.

В ближайшей перспективе планируется подведение внешнего газопровода для устройства системы отопления как самого склада, так и административно-бытового комплекса. Проводятся работы по подготовке к приобретению и внедрению системы адресного хранения (WMS- системы), которая позволит максимально автоматизировать работу склада, оптимизировать рабочее время работников, избежать ошибок, ведущих к дополнительным затратам при некорректной комплектации заказов, сократив до минимума «человеческий фактор», а так же позволит размещать на складе другие виды метизной продукции.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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