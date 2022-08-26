26 августа ожидаются следующие события – Челябинск

26.08.2022, пятница
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09:50 Челябинск – Глава Челябинска Наталья Котова посетит общественные пространства и дворовые территории Советского района, где в этом году выполняются работы по благоустройству (отъезд от администрации города, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Кино-литературный микс «Герои книг на экране», приуроченный ко Дню российского кино (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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11:00 Челябинск – Старт фестиваля детского дворового футбола (стадион «Калибр», ул. Худякова, 31)
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14:00 Челябинск – Акция «Смотрим фильм – читаем книгу», посвященная Дню российского кино (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23В)
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14:30 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, зал приемов, шестой этаж)
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17:00 Челябинск – Карнавальное шествие участников Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (Кировка)
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18:00 Челябинск – Торжественное открытие Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (Кировка)
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18:00 Челябинск – Концерт «Мелодии наших сердец» от Объединения любителей романса «Чарующие звуки» – Копейск (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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19:00 Челябинск – Спектакль «Бал» челябинского театра танца «Академия изящных искусств» в рамках Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (ул. Кирова, 161, сцена у Главпочтампта)
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21:00 Челябинск – Спектакль «Охотники» студии «М» (Челябинск) (ул. Кирова, 110, Каменный пояс)
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21:00 Челябинск – Показ кинофильма «Летчик» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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