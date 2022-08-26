Южноуральская школа вошла в тройку лучших в России

Одна из школ Челябинской области вошла в тройку лучших в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в восьмой раз провело исследование поступления абитуриентов в лучшие вузы России. По итогам были составлены рейтинги заведений среднего образования.

«В Рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли школы, чьи выпускники наиболее успешно поступают в лучшие вузы России, – уточнили авторы исследования. – Число позиций в рейтинге в этом году было увеличено со ста до двухсот. Расширение стало реакцией на рост конкуренции среди топовых школ, чему способствовало открытие новых учебных заведений (главным образом, региональных центров для одаренных детей и школ при вузах), а также повышение качества образования в уже существующих учреждениях за счет сотрудничества с РАН, участия в региональных проектах и др.»

Состав лучшей десятки за год не изменился: первое место занял СУНЦ МГУ, на второе с четвертого поднялся физ-тех лицей имени Капицы, третью строчку вернул себе челябинский физико-математический лицей №31.

В ТОП-200 вошли еще 6 южноуральских школ: челябинский лицей №97 занял 53 строчку, озерский лицей №39, Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей – 101, магнитогорская школа №5 УИМ и гимназия №127 имени академика Аврорина из Снежинска оказались соотвественно на 142 и 143 местах, школа №56 с углубленным изучением математики (Магнитогорск) – на 183.

А вот по количеству выпускников, поступвиших в ведущие вузы России, Челябинская область выглядит не столь блистательно: в первую стоню вошел только лицей №31 – он на 81 месте.

Челябинск, Софья Артемьева

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