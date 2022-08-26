На Южном Урале дама «перекачала» кавалеров

В Челябинской области за последние 3 месяца в 2 раза выросло число ценителей ускоренного интернета. Таковы данные активации опции pre-5G, заметно увеличивающей передачу данных в мобильных устройствах. Наиболее часто на повышенные скорости переходят мужчины, а вот самым качающим абонентом, наоборот, стала женщина.

По данным обезличенной статистики Big Data, 62% пользователей pre-5G МегаФона сегодня – представители мужского пола, и только 38% – женщины. По объему загружаемой информации дамы незначительно, но отстают от своих соперников. Если один мужчина в среднем загружает 24,2 гигабайта трафика ежемесячно, то на жительницу области приходится 23,8 гигабайта.

Тем не менее, самым качающим абонентом в Челябинской области стала женщина. Так, за месяц на скорости pre-5G она скачала 190 гигабайтов информации – это сравнимо с прослушиваем свыше 40 тысяч музыкальных треков в отличном качестве. На второй и третьей позиции разместились мужчины, которые скачали примерно на 20% и 40% меньше данных.

Наибольшую ценность в более быстрой загрузке видят абоненты в возрасте от 30 до 40 лет. Среди знаков зодиака особой популярностью она пользуется у представителей огненной стихии, которые обычно не любят ждать: на Львов приходится каждое пятое подключение. Повышенный интерес к скорости также отмечен у Козерогов, Стрельцов и Тельцов, а вот наименьшую тягу к ней проявляют Скорпионы и Рыбы.

Любители скоростной загрузки независимо от пола предпочитают использовать смартфоны Хiaomi, Samsung и Apple.

Напомним, в марте МегаФон открыл возможность ускорять интернет на отдельно взятом устройстве. Даже в условиях максимальной нагрузки на сеть pre-5G делает интернет быстрее благодаря интеллектуальным настройкам сети. При этом, не только пользователи pre-5G, но и все клиенты оператора получают более высокие скорости передачи данных. Согласно исследованию международной компании Ookla, МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета в России.

Челябинск, Софья Артемьева

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