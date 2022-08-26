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Пятница, 26 августа 2022, 08:36 мск

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Жара: челябинец вышел на улицу голым

Житель Челябинска устроил дефиле в стиле ню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», абсолютно голый мужчина гулял возле дома №131 по улице Братьев Кашириных. Горожане его красоту и чувство свободы не оценили и вызвали полицию.

Нудиста увезли в отдел. Что вынудило его выйти на улицу голым, не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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