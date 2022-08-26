В выходные на Южном Урале сохранится аномальная погода

В выходные на Южном Урале сохранится аномально жаркая погода. При этом ожидаются ливни, грозы и град.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня температура воздуха в Челябинске будет достигать днем +32 градусов Цельсия. В субботу возможны грозы и даже град. На воскресенье и понедельник осадки пока не прогнозируются.

Отметим, что 30-градусная жара может продержаться на Южном Урале минимум до 1 сентября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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