В выходные на Южном Урале сохранится аномальная погода

В выходные на Южном Урале сохранится аномально жаркая погода. При этом ожидаются ливни, грозы и град.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня температура воздуха в Челябинске будет достигать днем +32 градусов Цельсия. В субботу возможны грозы и даже град. На воскресенье и понедельник осадки пока не прогнозируются.
Отметим, что 30-градусная жара может продержаться на Южном Урале минимум до 1 сентября.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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