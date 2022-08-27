27-29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

27.08.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Торжественное открытие конкурса «Велодрайв» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у монумента «Защитникам отечества»)
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11:00 Челябинск – Спортивная тренировка для всех возрастов в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь)
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12:00 Челябинск – Детская игровая программа в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь)
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12:00 Челябинск – Второй день Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (Кировка)
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12:00 Челябинск – Игровая программа от театра «Манекен» «Королевские игры» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочной скульптуры)
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12:00 Челябинск – Уличный фестиваль современного изобразительного искусства #НЕискуственно (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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13:00 Челябинск – Цирковая программа в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь)
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13:00 Челябинск – Заплывы белых медведей, завершающие сезон рыбалок этого года (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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16:00 Челябинск – Восточные танцы в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, театральная площадь)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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19:00 Челябинск – Показ фильма «Будьте моим мужем» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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20:00 Челябинск – Ночь кино в ЦПКиО: программа с розыгрышем призов, демонстрация фильмов «Последний богатырь: посланник Тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего» в режиме нон-стопом (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
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21:00 Челябинск – Ночь кино в Историческом музее: демонстрация фрагментов фильмов «Свадьба в Малиновке», «Операция Ы...», «Любовь и голуби», «Джентльмены удачи», «Фильм, фильм, фильм...», «Великая сила искусства» и призовая викторина (Государственный музей истории Южного Урала, ул. Труда, 100)
28.08.2022, воскресенье
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08:00 Челябинск – XV Всероссийский легкоатлетический марафон в Челябинске (старт и финиш у ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)
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12:00 Челябинск – Молебен на начало учебного года (кафедральный собор св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)
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12:00 Челябинск – Программа выходного дня (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочной скульптуры)
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13:00 Челябинск – Спектакль «Семейная пекарня» «Театр вкуса» из Москвы в рамках Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (ул. Кирова, 100)
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13:00 Челябинск – Открытый тренинг по актерскому мастерству «Тренинг и муштра. Элементы психотехники актерского мастерства» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Спортивный благотворительный фестиваль «Гимнастика Добра». Все собранные средства будут переданы в фонд помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» (Арт-сквер, набережная реки Миасс)
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14:00 Челябинск – Заседание дискуссионного клуба «Читающий ЛИС», посвященное книге Элейн Конигсбург «Чай всегда в четыре» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Свободы, 60 / ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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15:00 Челябинск – Спектакль «БАБАйки» дуэта «Nebolet» из Челябинска в рамках Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (ул. Кирова, 100)
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16:00 Челябинск – Церемония закрытия Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (Кировка)
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16:00 Челябинск – Выступление народного оркестра «Малахит». Вход свободный (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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17:00 Челябинск – Карнавальное шествие участников Всероссийского фестиваля Уличных театров «Театры Без Крыш» (Кировка)
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19:00 Челябинск – Хоккейный праздник Traktor&Winline Fest с участием Feduk, Егора Шипа, Slame и Кирилла Скрипника (площадь у колеса обозрения рядом с КРК «Мегаполис», Свердловский пр., 51А)
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19:00 Челябинск – Концерт-спектакль «Сказка. Точка (не)возврата» в рамках фестиваля-лаборатории «Народный танец: в поисках нового языка» (ДК «Амбассадор», ул. Российская, 34)
29.08.2022, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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