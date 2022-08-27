27-29 августа ожидаются следующие события – Челябинск

20:00 Челябинск – Ночь кино в ЦПКиО: программа с розыгрышем призов, демонстрация фильмов «Последний богатырь: посланник Тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего» в режиме нон-стопом (Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)