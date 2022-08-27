В Челябинске ремонтники спровоцировали пожар в многоэтажке

В Челябинске ремонтники спровоцировали пожар в многоэтажном доме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне поздно вечером по адресу улица Воровского 13-б. Загорелась крыша пятиэтажки.

Как оказалось, в доме ведется ремонт кровли, и подрядчик оставил на крыше газовые баллоны. У одного из них был неплотно закрыт вентиль. По предварительной версии, именно это спровоцировало возгорание.

Пожарные сбили огонь и закрыли вентиль баллона. Вызванная на место газовая служба спустила баллоны с крыши. Никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

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