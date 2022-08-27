«Трактор» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области: в решающем матче, который состоялся 27 августа, челябинцы встретились с екатеринбургским «Автомобилистом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Трактор» начал игру многообещающе: уже на третьей минуте Антон Бурдасов открыл счет. Петр Хохряков укрепил преимущество, а Максим Шабанов забросил третью шайбу. И все это в течение первого периода. Во время второго периода расклад сохранился и только в третьем Стефан Да Коста сократил разрыв.

В итоге встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Трактора».

Челябинск, Павел Зварзин

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