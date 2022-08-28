Челябинка, чтобы спасти сбережения, отдала мошенникам 15 млн рублей

Жительница Челябинска, чтобы спасти сбережения, отдала мошенникам 15 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что ей несколько раз звонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и правоохранительных органов, и сообщили, что мошенники пытаются похитить деньги с ее банковского счета. В течение длительного разговора челябинку убедили перевести личные сбережения и кредитные деньги на «безопасный» счет. В четырех банках женщина оформила займы, обналичила их, а потом большим количеством платежей через банкомат переводила мошенникам. В итоге она лишилась свыше 15 миллионов.

Аналогичные ситуации произошли с двумя жителями Златоуста и Коркино, у которых под такими же предлогами злоумышленники выманили почти 500 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноурлальцам не доверять незнакомцам: «При поступлении звонка от неизвестных лиц, предлагающих перевести деньги на «безопасные счета», прекратите общение. Перезвоните в банк и уточните информацию, – рекомендуют в полиции. – Перед совершением финансовой операции рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалистов, посоветоваться с членами семьи. Не следует идти на поводу у тех, кого вы не знаете и не видите, тем более выполнять их инструкции, озвученные по телефону».

Челябинск, Павел Зварзин

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