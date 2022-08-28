В больнице Коркино произошел пожар

В городской больнице Коркино произошел пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» а ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание началось в травматологическом корпусе. Задымление обнаружили около 10 часов утра.

Прибывшие на вызов сотрудники МЧС эвакуировали из опасной зоны 4 малоподвижных пациентов, еще 13 человек, включая 7 сотрудников больницы, вышли из корпуса самостоятельно.

Очаг оказался на втором этаже: огонь быстро локализовали и ликвидировали. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание оборудования.

Коркино, Павел Зварзин

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