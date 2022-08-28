В Златоусте пропал ребенок

В Златоусте пропала девятилетняя девочка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД по Челябинской области, ребенок ушел из дома сегодня в 15:30, с прогулки она не вернулась.

Школьницу разыскивают родители, полиция и добровольцы движения «ЛизаАрлет».

Девочка ростом около 150 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы черные. Была одета в белую футболку с красными сердечками, синие шорты розовые кеды.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу: 8-3513-65-32-91, либо по телефону горячей линии 8-800-700-54-52, либо в службу спасения – 112.

Челябинск, Павел Зварзин

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