Лето жарит: конец августа будет выше климатической нормы

Конец лета на Южном Урале будет очень жарким.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня столбики термометров в регионе будут преодолевать 30-градусную отметку при климатической норме для конца августа – не выше +20.
Сентябрь тоже обещает начаться с климатических аномалий: 1 и 2 сентября дневные температуры прогнозируются выше +25.
А вот в выходные может резко похолодать: сразу на 10-12 градусов.
Челябинск, Софья Артемьева
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