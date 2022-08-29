Лето жарит: конец августа будет выше климатической нормы

Конец лета на Южном Урале будет очень жарким.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня столбики термометров в регионе будут преодолевать 30-градусную отметку при климатической норме для конца августа – не выше +20.

Сентябрь тоже обещает начаться с климатических аномалий: 1 и 2 сентября дневные температуры прогнозируются выше +25.

А вот в выходные может резко похолодать: сразу на 10-12 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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