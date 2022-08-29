Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области выросла в полтора раза

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области за неделю выросла в 1,5 раза: за минувшие сутки выявлено 574 новых случая, что на 55% больше, чем в предыдущее воскресенье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по показателям суточной выявляемости ситуацию соответствует концу марта с той лишь разницей, что тогда заболеваемость шла на спад, а сейчас – в рост.

Региональный минздрав сообщает, что в течение суток от ковида умер 1 человек.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 347 тысяч 428 зараженных. Непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 854 человека.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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