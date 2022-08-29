Челябинцу, жестоко убившему родную бабушку ради пары тысяч, вынесли приговор

Житель Челябинска осужден за убийство родной бабушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 25-летнего жителя Челябинска виновным в разбое, а также убийстве из корыстных побуждений.

Суд установил, что в августе 2021 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, ввалился в квартиру своей бабушки по улице Агалакова в поисках денег на наркотики. Когда пожилая женщина отказалась помочь ему, он напал на нее, нанеся множество ударов металлическим ключом и ножом.

После этого он начал душить бабушку резиновой трубкой медицинского тонометра, а когда та порвалась, продолжил дело с помощью найденного на месте шнура.

71-летняя пенсионерка умерла на месте происшествия в результате тупой травмы шеи.

После убийства челябинец сбежал из квартиры, прихватив 2 тысячи 500 рублей и телевизор стоимостью 3 тысячи 107 рублей, который сдал в ломбард.

Суд приговорил южноуральца к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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