В России растет безработица на фоне высокой востребованности кадров

В России меняется рынок труда – это касается и вакансий, и соискателей. На рынке труда складываются определенные диспропорции, влияние которых на экономику пока еще не очень заметно, но будет нарастать, отмечают эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние полтора года, по данным Минтруда, существенно выросло число граждан, имеющих профессиональное образование, обращающихся в центры занятости – с 47% до 57%. При этом срок из обращения за помощью снизился с 4 месяцев после потери работы до нескольких недель и даже дней.

По мнению экспертов, это говорит о переизбытке специалистов определенных направлений – у соискателей просто нет шансов найти работу по специальности.

Так, по информации рекрутинговых агентств, число резюме бухгалтеров и финансистов выросло на 9%, а спрос на них сократился на 13%, соискателей – юристов стало на 5%, а количество вакансий для них сократилось на треть. Еще сложнее складывается ситуация в сфере управления персоналом: ищущих работу стало на 8% больше, а предложений – в 2 раза меньше.

«То есть, реальный разрыв между спросом и предложением пресловутых «юристов-экономистов», которых в большом количестве выпускали многие российские вузы, четко фиксируется на рынке труда, – пишет telegram-канал «Незыгарь». – При этом по данным опросов предпринимателей, у бухгалтеров и юристов наименьший риск увольнения, их планируют оставить на работе 68% и 61% опрошенных соответственно, то есть приведенные значения показывают именно перенасыщение рынка специалистами данных профилей».

Если учесть, что далеко не все выпускники вузов и ссузов ищут работу по специальности (согласно опросу НАФИ, таковых не менее трети), существующий дисбаланс имеет еще большие масштабы, чем фиксируемые рекрутинговыми агентствами.

В производственной сфере картина обратная. Например, в обрабатывающей промышленности планируется значительное увеличение числа рабочих и квалифицированных кадров, а количество резюме в этой сфере за год снизилось на 3%.

Складывается ситуация наличия значительного уровня безработицы при одновременно высокой востребованности определенных специальностей, резюмируют эксперты.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»