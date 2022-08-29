На юге Челябинской области природный пожар подступает к поселку

В Карталинском районе пожарный и жители пытаются остановить наступление огня на поселок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня, 29 августа, в Карталинском районе.

По словам очевидцев, дым пожара виден издалека, горит большая территория.

«Как нам стало известно, горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка Геологов, который расположен за микрорайоном Полтавка, – пишет издание «Карталинская новь». – На месте работают пожарные, люди, как могут, спасают имущество от приближающегося огня: окапывают территорию и тушат приближающийся огонь».

По информации издания, огонь распространяется вдоль линии от «Ремзавода» к поселку Геологов. Он бушует уже в 20-ти метрах от жилых домов.

Местные жители предполагают, что возгорание могли спровоцировать сухая жаркая погода и обилие битого стекла возле железнодорожной линии. Достоверно причину установят позднее.

Борьба с огнем продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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