В Челябинске троллейбус столкнулся с реанимацией

В Челябинске троллейбус столкнулся с машиной реанимации: оба водителя считают себя правыми.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Чичерина. Согласно видеозаписи с камер наружного наблюдения, «скорая» двигалась по крайнему левому ряду, учебный троллейбус – рядом с ней. Идущая перед реанимацией машина начала выполнять разворот, троллейбус заходил в левый поворот, а «скорая» продолжила двигаться прямо и ожидаемо «пришла» «рогатому» в бок. В ДТП никто не пострадал, пациентов в реанимации не было.

В ГИБДД отмечают, что оба водителя настаивают на своей правоте. Начато административное расследование.

Челябинск, Павел Зварзин

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