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Вторник, 30 августа 2022, 05:09 мск

Новости Челябинск

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30 августа ожидаются следующие события – Челябинск


30.08.2022, вторник

  • 11:00 Челябинск – Расширенное заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Челябинской области (ЮУрГУ, пр. Ленина, 78В, учебный центр «Сигма», второй этаж)

  • 13:00 Челябинск – Открытие выставки «Фарфоровые истории: рассказано на Урале» (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус, ауд. 018-020)

  • 13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Как выстроить диалог власти и бизнеса в регионе» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)

  • 13:50 Челябинск – Глава Челябинска Наталья Котова проверит готовность школ города в новому учебному году (отъезд от мэрии, пл. Революции, 2)

  • 14:00 Челябинск – Передача более 14 тысяч учебно-методических пособий «Практическая экология для младших школьников» для обучающихся вторых классов представителям 32 муниципальных районов и городских округов Челябинской области (ул. Горького, 8)

  • 15:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, кафе «В теньке»)

  • 15:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11, танцевальная веранда)

  • 18:30 Челябинск – Бесплатная экскурсия «С именем Пушкина» в рамках проекта «Прогулки по Челябинску» (сбор на крыльце центрального входа театра драмы им. Н. Орлова). Предварительная запись по телефону 264-73-11

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