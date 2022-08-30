Красоты Таганая станут дороже

С 1 сентября плата за посещение национального парка «Таганай» увеличится. Об этом сообщили в администрации парка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плата за посещение территории взимается с 1 февраля 2016 года. Согласно постановлению правительства РФ от 13 июля 2020 года №1039 сумма должна составлять не менее 1% от прожиточного минимума.

С 1 июня 2022 года прожиточный минимум для трудоспособного населения в регионе установлен на уровне 14 тысяч 253 рублей, а плата за вход на Таганай сегодня составляет 150 рублей. С 1 сентября ее увеличат примерно на 7% – до 160 рублей.

«От платы освобождаются несколько категорий граждан, в том числе, многодетные семьи, дети дошкольного и школьного возраста, пенсионеры, малоимущие, а также жители Златоуста и посёлка Магнитка Кусинского района. Полный список льготников есть на сайте в разделе «Нормативные документы» (приказ №160)», – сообщили в администрации парка, подчеркнув: для получения льгот необходим подтверждающий документ, а купить билет со скидкой можно только в визит-центрах Центральной усадьбы «Таганая», на Семибратке и Чёрной скале. Те, кто оформляет разрешение на посещение через сайт, приобретает билеты только на общих основаниях.

Челябинск, Софья Артемьева

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