На Таганае обнаружили новое месторождение редких минералов

На Таганае завершилась экспедиция в районе реки Шумга-1 и хребта Долгий мыс.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации НП, одно из самых диких мест в национальном парке изобилует интересными геологическими объектами – от обнажений горных пород на вершинах до старинных горных выработок и месторождений.

Поисковые геологические работы, начатые еще в прошлом году, дали неплохие результаты. В русле реки нашли гранаты, цирконы, раухтопазы, ставролиты, кианиты, магнетиты, ильмениты и другие минералы.

Самой значительной находкой геологи считают дайки гранитов на северной вершине Долгого мыса, до этого не обозначенной ни на одной геологической карте. Плюс ко всему, дайка оказалась прошита жилами пегматита – горной породы магматического происхождения, обычно обогащенной редкими минералами.

«Завершать исследования пришлось раньше срока – о своих правах на территорию у истоков Шумги-1и участникам заявил медведь, – сообщили в администрации нацпарка. – Хозяин тайги не показался, но рыком дал понять: это его угол».

Златоуст, Софья Артемьева

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