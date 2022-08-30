В Испании начали добывать воду из тумана

В Испании для борьбы с засухой начали получать воду из тумана. Эксперимент в рамках проекта проект Life Fogs начали на Канарских островах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект направлен на борьбу с засухой и реализацию проектов по лесовосстановлению с помощью капель воды, собранных из тумана.

В рамках эксперимента поставлена задача собирать 215тысяч литров воды в год из тумана и росы, чтобы высадить 20 тысяч лавровых деревьев на 35 гектарах, которые были сожжены или подвержены высокому риску опустынивания. При этом лесовосстановление должно проходить без дополнительного полива.

Технология относительно проста: конструкция состоит из полых труб, вступающих в роли рамы, на которую натянута пластиковая сетка, установленных в резервуар.

«Под действием ветра микрокапли ударяются о сетку, где они застревают, и гравитация орошает растение, – цитирует «Ispania.com» техник проекта Сауля Кабреру. – Данные показывают, что почва растения с сеткой более влажная, чем без нее. Кроме того, мы проводим капельный полив, чтобы озеленить засушливые участки».

Система позволяет получать воды без потребления энергии и может использоваться в любых территориях, где есть ветер и туманы. Так, только в одном месте Гран-Канарии – в районе Куэва-Корчо с апреля по август добыли подобным способом 54 тысячи литров воды. Полученную влагу использовали для орошения почти 3 тысяч новых деревьев.

Мадрид, Игорь Юров

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