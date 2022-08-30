ММК делится опытом организации промышленного туризма

В Магнитогорске началось обучение в рамках программы повышения квалификации «Экскурсовод промышленного туризма». Первыми участниками стали норильчане: они уже познакомились с практиками промышленного гостеприимства на Магнитогорском металлургическом комбинате и посетили производственную площадку предприятия.

Обучение проходит в Центре компетенций по развитию промышленного туризма ПАО «ММК», созданном на базе Корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». Магнитка открыла свои двери для туристов в 2018 году. С тех пор были разработаны семь туристических маршрутов – два детских и пять взрослых, в том числе экскурсионный маршрут «Легенды и были стальной реки», который включает в себя поездку на катере по Магнитогорскому водохранилищу и знакомство с городом и комбинатом с водной поверхности. С начала реализации проекта промышленную площадку комбината посетило около 20 тысяч человек.

Всего за несколько лет ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России и площадку для обмена опытом и развития этого направления в национальном масштабе. Не случайно, что именно на базе ПАО «ММК» совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Челябинской области открылся первый в России центр компетенций по развитию промышленного туризма. Его главная задача – подготовка специализированных гидов-экскурсоводов, а также создание демонстрационных площадок, на которых предприятия смогут обмениваться опытом и делиться достижениями в сфере промышленного туризма.

В первый день программы после ознакомительной презентации о промышленном туризме на ММК специалисты Магнитки организовали для норильской делегации практикум на промплощадке. Гостей познакомили с приёмами создания безопасного экскурсионного маршрута на действующем предприятии на примере маршрута «Укрощение огня», включающего посещение доменного цеха и стана «5000». Вопросам безопасности туристов на промплощадке ММК придается первостепенное значение. Группы сопровождает квалифицированный экскурсовод промышленного туризма, а автобус с экскурсантами перемещается по территории комбината в сопровождении машины безопасности дорожного движения. Гостям выдается спецодежда, каски и спецобувь, а также средства индивидуальной защиты и гид-система. Перед началом экскурсии туристы проходят вводный инструктаж по технике безопасности. Каждый посетитель застрахован от несчастных случаев.

С командами обучающихся были проведены стратегические сессии «Построй свой маршрут» и квиз #ПРОМАРКТИКА. В продолжении программы норильчане познакомятся с использованием информационных технологий в экскурсионном деле, психологическими и имиджевыми аспектами работы экскурсовода, освоят мастерство спикера с отработкой навыков публичных выступлений и работы на камеру. Завершит курс итоговая аттестация – презентация своего маршрута на тренировочном полигоне «Школы безопасности» ПАО «ММК».

Магнитогорск, Софья Артемьева

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