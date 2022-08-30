Росавиция расширила субсидированную полетную программу для южноуральцев

Жители Южного Урала могут воспользоваться 17 субсидированными рейсами с вылетом из Челябинска и Магнитогорска и еще 30 – из Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росавиация пересмотрела географию реализации программы субсидированных авиаперелетов. Деньги, сэкономленные за счет ограничения полетов в 11 южных и центральных регионов страны перераспределили между другими субъектами федерации.

«Новый перечень маршрутов расширен, увеличены частота и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе», – сообщили в агентстве.

В итоге из Челябинска можно улететь субсидированными рейсами в Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск, Сургут и Ханты-Мансийск.

Из Магнитогорска – в Сургут и Самару. Еще по направлениям можно улететь из соседнего Екатеринбурга.

Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»