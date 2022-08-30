Южноуралец использовал малолетних внуков как порноактеров

Житель Южного Урала использовал малолетних внуков как порноактеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в правоохранительных органах дети, старшему из которых не исполнилось 7 лет, периодически приезжали к деду в гости. Мужчина тайком снимал детей обнаженными и выкладывал фото и видео в Интернет.

Южноуральца задержали.

Челябинск, Павел Зварзин

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