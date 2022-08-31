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Среда, 31 августа 2022, 06:36 мск

Новости Челябинск

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31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2022, среда

  • 10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное окончанию в Челябинске купального сезона 2022 года (база спасателей МКУ «ЧГСС», проезд Шершневский бор, 2)

  • 11:00 Челябинск – Прогулка вокруг старейшей школы искусств Ленинского района – ДШИ №4, где в 2022 году был проведен капитальный ремонт (ул. Коммунаров, 10А)

  • 11:00 Челябинск – Начало праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)

  • 11:00 Челябинск – Открытие площадки, на которой любители граффити могут создавать свои рисунки. Опытные граффитисты проведут мастер-класс для юных художников (конечная остановка трамваев «Завод им. Колющенко», у подпорной стенки путепровода)

  • 13:30 Челябинск – Работа интерактивных площадок в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Новый сезон LongFashionWeekend» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Федеральный марафон российского общества «Знание» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)

  • 15:35 Челябинск – Перформанс Студии театра «Манекен» в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)

  • 16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)

  • 16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)

  • 17:15 Челябинск – Дискотека (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)

  • 18:00 Челябинск – Гитарник от «МузКома» (Сквер студенческих отрядов)

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