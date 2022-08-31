31 августа ожидаются следующие события – Челябинск

31.08.2022, среда
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10:00 Челябинск – Торжественное мероприятие, посвященное окончанию в Челябинске купального сезона 2022 года (база спасателей МКУ «ЧГСС», проезд Шершневский бор, 2)
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11:00 Челябинск – Прогулка вокруг старейшей школы искусств Ленинского района – ДШИ №4, где в 2022 году был проведен капитальный ремонт (ул. Коммунаров, 10А)
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11:00 Челябинск – Начало праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, главный корпус)
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11:00 Челябинск – Открытие площадки, на которой любители граффити могут создавать свои рисунки. Опытные граффитисты проведут мастер-класс для юных художников (конечная остановка трамваев «Завод им. Колющенко», у подпорной стенки путепровода)
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13:30 Челябинск – Работа интерактивных площадок в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Новый сезон LongFashionWeekend» (медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Федеральный марафон российского общества «Знание» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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15:35 Челябинск – Перформанс Студии театра «Манекен» в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)
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16:00 Челябинск – Праздничная концертная программа в рамках праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)
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16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, сцена)
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17:15 Челябинск – Дискотека (ЮУрГУ, пр. Ленина, 76, площадь у главного корпуса)
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18:00 Челябинск – Гитарник от «МузКома» (Сквер студенческих отрядов)
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