Под Копейском тушат большой пожар

Под Копейском вспыхнул большой пожар. По словам очевидцев, столб черного дыма поднимется с территории завода пластмасс.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по Челябинской области, горит производственный мусор на открытой площадке. «Угрозы объектам нет», – заявили в МЧС. На месте работает служба Копейского пожарно-спасательного гарнизона.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Копейск, Павел Зварзин

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