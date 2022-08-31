В Челябинской области природный пожар перекинулся на жилые дома

Природный пожар на юге Челябинской области добрался до жилых домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось несколько часов назад – вспыхнула сухая трава. Поскольку в этом районе сегодня ветрено и ветер дует в торны Варны, огонь стремительно добрался до райцентра и перекинулся на жилой сектор.

По данным издания «Советское село», в зону пожара попали улицы Железнодорожная, Степана Разина и территория Вторчермета. К месту происшествия отправили пожарный поезд и подразделения МЧС Варненского и Карталинского районов.

К 17 часам огонь удалось локализовать. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, повреждены 4 жилых дома и хозяйственные постройки на общей площади 200 квадратных метров, уничтожено 1,5 гектара сухой растительности. Жертв нет.

Варна, Павел Зварзин

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