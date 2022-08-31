«Дембельский аккорд»: осень в Челябинске начинается с аномальной жары

Осень в Челябинске начинается с аномальной жары: в первые дни сентября дневные температуры значительно превысят климатическую норму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исходя из многолетних наблюдений, нормой для 1 и 2 сентября считается +18 – +19 градусов Цельсия. Однако завтра в южноуральской столице ожидается +32 градуса, а 2 сентября – +34.

Впрочем, уральская осень довольно быстро возьмет свое: уже в субботу прогнозируется похолодание до +22 и дожди, а на следующей неделе дневные температуры могут опуститься ниже +15 градусов.

Челябинск, Софья Артемьева

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