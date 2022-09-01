1 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

01.09.2022, четверг

08:30 Челябинск – После Божественной литургии состоится молебен на начало учебного года (кафедральный собор св. прав. Симеона Верхотурского, ул. Кыштымская, 32)

09:00 и 11:00 Челябинск – Праздничные линейки, посвященные началу учебного года (Южно-Уральский государственный медицинский университет, ул. Воровского, 64, площадка у памятника врачу)

12:00 Челябинск – Открытие направления «Машиностроение» (Челябинский механико-технологический техникум, ул. Первой Пятилетки, 3)

12:00 Челябинск – Игровая программа «День знаний в стиле «Тип-топ» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А).

14:30 Челябинск – Торжественное открытие первого в Челябинске Центра цифрового образования детей «IT-куб» (пос. Чурилово, ул. Конструктора Духова, 8)

18:00 Челябинск – Перед спектаклем «Черный апельсин» откроется выставка художника Владимира Витлифа «Лето. Море. Молодость» (Челябинский Молодежный театр, ул. Кирова, 116)

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