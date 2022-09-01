Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области выросла почти в 3 раза

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области за последний месяц выросла почти в 3 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам июля в регионе было выявлено 3 тысячи 749 вновь заболевших, то в минувшем месяце – 10 тысяч 836. Более чем в 2,5 раза увеличилась заболеваемость среди школьников – со 151 в июле до 399 в августе.

Зато сократилась летальность инфекции: в июле было зафиксировано 55 смертей от ковида, в минувшем месяце – 33.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено более 349 тысяч инфицированных. Непосредственно от коронавируса умерли 7 тысяч 859 южноуральцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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