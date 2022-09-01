Эксперты отмечают существенное сокращение российского косметического рынка

Российский косметический рынок с конца февраля текущего года сократился на четверть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблемы отрасли начались еще год назад: согласно данным аналитической компании Tebiz в 2021 году падение в этой сфере в натуральном выражении составило 8,7% при одновременном росте стоимостного на 18%.

«Это означает, что привычные бизнес-процессы на этом рынке изменились, а стоимость продукции при этом увеличилась, – поясняет ситуацию ФармМедПром. – Среди причин называют ухудшившееся финансовое положение производителей и потребителей, смену трендов в предпочтениях покупателей (косметика для ухода за кожей и волосами становится более популярной, чем декоративная) и некоторые неблагоприятные аспекты нормативного регулирования отрасли. Кроме того, карты легальным производителям косметики и парфюмерии спутывало возросшее количество контрафакта, хлынувшего на рынок через онлайн-маркетплейсы».

В текущем году ситуация ухудшилась: суммарно рынок косметической отрасли с конца февраля 2022 сократился на 25%. В первую очередь это объясняется тем, что порядка 80% российского бьюти-рынка занимали иностранные компании, и их уход или резкое сокращение активности существенным образом отразилось на сфере.

Отечественные компаний пока не могут в полной мере воспользоваться снижением конкуренции как минимум из-за проблем с сырьем: в России не производится ряд необходимых продуктов, а получить импортные составляющие сегодня затруднительно. При этом, отмечают эксперты, складские запасы готовой продукции подходят к концу, а значит производство нужно расширять. Но для этого, опять же, нужно решить вопрос с сырьем.

Естественно, это ведет к росту цен, что негативно отражается на и без того просевшем спросе. По оценке ряда экспертов, потребительская активность восстановится не раньше, чем через год и то, если не возникнут новые неблагоприятные обстоятельства.

По мнению ЦК, в этом году отечественная бьюти-отрасль только начала по-настоящему реализовывать свой потенциал. Предстоит решить ещё немало вопросов, чтобы действительно частично заместить импорт. Рано или поздно многие западные бренды вернутся, и к тому моменту российским компаниям надо будет уже крепко «держать» свою долю на рынке.

«Для расширения и подъема отрасли на фоне новых сложностей, напротив, требуются значительные денежные вливания, а учитывая большую долю импортных инвестиций в отрасль в 2021 году, которые на данный момент не доступны, единственным источником финансирования становится государственная материальная поддержка. Увы, ее объемы не способны покрыть все нужды производственного комплекса. А это значит, что нас ожидает либо дальнейшее сокращение отечественного парфюмерно-косметического производства, либо, в благоприятном сценарии, сохранение его состояния на уровне начала 2022 года», – резюмируют аналитики ФармМедПрома.

Москва, Игорь Юров

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»