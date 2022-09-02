Несколько челябинских многоэтажек рискуют встретить зиму с неработающими системами отопления

Жители нескольких многоэтажных домов Челябинска рискуют встретить зиму с неработающими системами отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в преддверии нового отопительного сезона в очередной раз повторяется ситуация с вышедшими из строя бойлерами – оборудование выходит из строя, но менять его не торопятся.

«У нас отключили воду горячую 5 июля и до сих пор не дали! Ссылаются на замену бойлера, но работы не выполняются: в подвалах тишина. Постоянно переносят сроки включения, – пишут жители дома №3 по улице Набережной в паблике «Пусть Котова знает!» – В доме 8 подъездов, много малышей и пенсионеров. Мы просто устали ждать горячей воды, а впереди отопительный сезон!»

Похожая ситуация сложилась в доме №92 по Университетской набережной: «Воды нет уже третью неделю! УК ссылается на то, что после опрессовки (а она была в июне!) полетел теплообменник. То есть, все это время ждали, пока доломается окончательно! Помогите разобраться! Впереди осень, холода. И никому нет дела!»

В администрации ответили на эти жалобы дежурным разъяснением: «Причиной отключения горячего водоснабжения явилось технологическое нарушение на внутридомовой системе горячего водоснабжения, бойлер вышел из строя, требуется его ремонт (замена), что относится к работам капитального характера.

Решение данного вопроса находится в компетенции собрания собственников. За подробной информацией рекомендуем обратиться в Вашу управляющую организацию.

Надзор за соблюдением действующего законодательства осуществляет Главное Управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» (ул. Энгельса, д. 43, тел. 727-78-88)».

Судя по тому, что пишут жильцы указанных домов, решением их проблем до сих пор никто не озадачился.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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