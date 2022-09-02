Число заболевших ковидом в Челябинской области превысило 350 тысяч

Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило 350 тысяч человек. Это больше 10% от общей численности населения региона.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки на Южном Урале выявлено 690 новых случаев коронавируса. Уровень официальной заболеваемости соответствует середине марта.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 3 зараженных.
Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 35 тысяч 12 инфицированных. Непосредственно от коронавируса умерли 7 тысяч 862 человека.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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