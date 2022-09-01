Эксперты установили причину массового мора рыбы в Шершневском водохранилище

Причиной массового мора рыбы в Шершневском водохранилище могла стать высокая концентрация фенола. Об этом сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водохранилище является единственным питьевым источником Челябинской агломерации с населением около 2 млн человек. В июне текущего года берега водоема усеяла мертвая рыба. Для того, чтобы выяснить причину массового мора, пробы воды отправили во «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии».

«По результатам проведенных исследований выявлено превышение ПДК вредных веществ по показателям биохимического потребления кислорода в 1,3 раза и по фенолу летучему в 5,3 раза», – сообщили Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства, подчеркнув: фенол является опасным нервно-паралитическим ядом, который в значительной концентрации оказывает пагубное воздействие на водные биологические ресурсы.

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Отметим, что фенолы попадают в воду в основном с промышленными стоками. Эти чрезвычайно опасные органические соединения ароматического ряда губительны для многих микроорганизмов, поэтому сточные воды с высоким содержанием токсиканта плохо поддаются биологической очистке. Иными словами, самостоятельно водоем справиться с ними не может. На водопроводных станциях, где вода обеззараживается хлорированием, содержание в питьевой воде летучих фенолов должно жестко лимитироваться. Если лимиты не соблюдаются, водопроводная вода приобретает неприятный запах. Употребление такой воды может вызвать ожоги и сильнейшее отравление.

Материалы проверки воды в Шершневском водохранилище отправлены в прокуратуру.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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