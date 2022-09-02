2 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

02.09.2022, пятница
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Станут ли дороги в Челябинской области безопасными» (пресс-центр медиахолдинг «Гранада Пресс»)
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11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Е.В. Александрова, пл. Революции, 1)
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14:00 Челябинск – Торжественная церемония вручения 100 именных стипендий школьникам Челябинска, добившимся особых достижений в спорте, искусстве, образовании (центр «Театр + кино», ул. Пушкина, 64)
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15:00 Челябинск – Научно-популярный фестиваль исторической реконструкции «На Заставе» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
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15:00 Челябинск – Региональный фестиваль «Молфест» (Сад Камней на набережной реки Миасс)
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17:30 Челябинск – День открытых дверей для детей и их родителей (Региональный центр технического творчества, ул. Черкасская, 1А)
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19:00 Челябинск – Культурно-развлекательная программа в рамках регионального фестиваля «Молфест» (Сад Камней на набережной реки Миасс)
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20:00 Челябинск – Показ фильма «Летчик» (Арт-сквер, Набережная реки Миасс)
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21:55 Челябинск – Фейерверк на набережной реки Миасс
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