Активисты ОНФ поставили вопрос о закрытии парка аттракционов, в котором пострадали подростки

Активисты Челябинского отделения Общероссийского народного фронта поставили вопрос о закрытии парка аттракционов CrazyLand, в котором пострадали подростки.

Как уже сообщал «Новый День», претензии к парку возникли в июле текущего года: прокуратура обнаружила нарушения в содержании и эксплуатации аттракционов. За это директора компании, которой принадлежат аттракционы, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

28 августа в парке случилось новое ЧП: аттракцион «Миксер» самостоятельно начал движение, подняв заблокированных подростков вниз головой. Аппарат вручную остановили работники экстрим-парка, после чего крепления поднялись. 20 минут дети висели вниз головой, перевернувшись на живот, чтобы хоть как-то держаться, пока взрослые несут стремянки. Некоторым после потребовалась медицинская помощь.

«Народный фронт проверил, кому принадлежит неисправное оборудование и в каком состоянии находятся остальные карусели парка. Аттракционы зарегистрированы на ООО «Космическая гонка», в доступе на сайте минсельхоза есть только реестр от 2021 года, но злополучного «Миксера» в нем почему-то нет. Зато есть другие – целых 17, это большая часть городских каруселей, и большинство из них эксплуатируется с 70-80-х годов, – рассказали в челябинском отделении ОНФ. – Есть в том реестре и курьезная дата – 1905 год изготовления батута, её, видимо, указали по ошибке. Но допустимы ли несоответствия в цифрах, если речь идет о документах на потенциально опасные объекты, предназначенные для эксплуатации детьми?»

Общественник обратились в прокуратуру с просьбой оценить действия сотрудников парка на предмет профессионализма и подготовки к чрезвычайным ситуациям, а также проверить фирму «Космическая гонка» в части эксплуатации устаревших объектов, и выяснить, насколько достоверны документы на аттракционы.

«Можно ли их эксплуатировать без риска для жизни – ключевой вопрос. Если ответ будет отрицательным – опасный экстрим-парк должен быть закрыт», – заявили в ОНФ.

С аналогичным требованием в прокуратуру собираются обратиться и родители пострадавших детей.

Челябинск, Софья Артемьева

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