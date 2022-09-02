Экс-руководителя судебных приставов одного из районов Магнитогорска подозревают во взяточничестве

В Челябинской области бывший начальник районного отдела службы судебных приставов подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника одного из районных отделов службы судебных приставов (Магнитогорск), подозреваемого в получении взятки.

По данным следствия, в 2019 году магнитогорец получил от предпринимателя 200 тысяч рублей за обеспечение выплаты денег по исполнительному производству.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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