Леса Южного Урала подверглись нашествию сибирского шелкопряда

В Челябинской области объявлен карантин по сибирскому шелкопряду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, на территории Кыштымского лесничества (Челябинская область) 30 августа установлена фитосанитарная зона на общей площади 119 тысяч гектаров и введен карантинный режим по вредителю лесных насаждений – сибирскому шелкопряду.

Решение о введении карантина принято по итогам мониторинга фитосанитарного состояния территории региона и на основании заключений Челябинского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», так как в четырех ловушках, снятых в четырех участковых лесничествах, расположенных в Кыштыме, лабораторно подтверждено наличие сибирского шелкопряда.

Карантинная фитосанитарная зона установлена на землях лесного фонда Кыштымского лесничества:

Карабашское участковое лесничество (площадь карантинной фитосанитарной зоны – 36 тысяч 94 га, площадь очага карантинного объекта 6,2 га, площадь буферной зоны 36 тысяч 87,8 га);

Уфимское участковое лесничество (площадь карантинной фитосанитарной зоны – 20 тысяч 708 га, площадь очага карантинного объекта 18,1 га, площадь буферной зоны 20 тысяч 689,9 га);

Егозинское участковое лесничество (площадь карантинной фитосанитарной зоны – 23 тысячи 441 га, площадь очага карантинного объекта 25 га, площадь буферной зоны 23 тысячи 416 га);

Кыштымское участковое лесничество (площадь карантинной фитосанитарной зоны – 38 тысяч 762 га, площадь очага карантинного объекта 32 га, площадь буферной зоны 38 тысяч 730 га).

В настоящее время утверждена программа локализации очагов карантинного объекта и ликвидации популяции вредителя.

Кроме того, сибирский шелкопряд распространен в Челябинской области еще в двух муниципальных районах (Уйском и Пластовском): на территории Ларинского участкового лесничества (Чебаркульское лесничество), где с 2009 года установлена карантинная фитозона на площади 73 га, и на территории Пластовского участкового лесничества (ТО «Пластовское лесничество») на площади 62 га, где зона установлена с 2011 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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