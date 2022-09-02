В Челябинске установлен температурный рекорд

В Челябинске установлен новый температурный рекорд.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, 1 сентября 2022 года на Южном Урале оказался самым теплым первым днем осени за всю историю наблюдений.

В Челябинске столбики термометров достигли 34,4 градусов Цельсия – это самый высокий показатель не только для 1 сентября, но и для всего месяца вообще.

Предыдущий абсолютный рекорд сентября был зафиксирован в 2003 году – плюс 33,2̊.

Отметим, что абсолютный максимум был перекрыт не только в Челябинске, но и в Златоусте, Миассе, Аргаяше.

«На Южном Урале долгое время погоду определял обширный антициклон, ясная и сухая погода способствовала максимальному прогреву, к тому же 1 сентября преобладал ветер южных направлений, который принес на территорию Челябинской области дополнительную порцию тепла из Казахстана, – пояснили в ЦГМС. – Анализируя данные по среднесуточным температурам, можно сказать, что 1 сентября в XXI веке был теплым (выше нормы) достаточно часто – 61%, тогда как холодным (ниже нормы) первый день осени отмечался всего в 30% случаях, но таких максимальных значений температура воздуха достигала впервые с 1896 года».

Сегодня столбики термометров добрались до отметки в плюс 33,8 градуса, что для сентября тоже нетипично. Но уже завтра существенно похолодает: только на крайнем юге возможно до плюс 29, на остальной территории – максимум плюс 25; в воскресенье – плюс 20.

А с понедельника начнется настоящая осень: днем около плюс 15 и пойдут дожди.

Челябинск, Софья Артемьева

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