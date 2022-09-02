Южноуральцу, зарубившему на глазах маленького ребенка двух человек, вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор рецидивисту, устроившему кровавую баню.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал 43-летнего южноуральца виновным в совершении убийства, покушении на убийство и краже.

Трагедия произошла в июле 2021 года в Южноуральске. Во время ночной попойки с семейной парой и своей знакомой у южноуральца вспыхнула ссора с хозяином квартиры. В пылу ссору гость схватился за топор и нож, нанеся ими несколько ударов по голове и телу оппонента.

Поняв, что убил мужчину, южноуралец решил избавиться от женщин и набросился на них все с теми же топором и ножом. Свидетелем кровавой драмы стал трехлетний сын хозяйки квартиры.

Расправившись с женщинами, убийца скрылся, прихватив с собой сотовый телефон и планшет хозяев.

Мать ребенка медики сумели спасти, гостья от полученных ран скончалась.

В ходе расследования выяснилось, что южноуралец раньше уже совершал подобное преступление: в 2018 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство трех лиц.

С учетом рецидива преступления, суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых 3 лет наказания в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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