«Трактор» стартовал в новом сезоне КХЛ с поражения

Челябинский «Трактор» проиграл в первом домашнем матче «Северстали» – 2:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «черно-белые» во многом повторили судьбу земляков из Магнитогорска: так же, как и у «Металлурга» – поражение в первом матче, и так же, как во встрече «Магнитки» и ЦСКА, самым голевым периодом оказался второй.

С начала матча гости из Череповца завладели инициативой, и уже в начале 3-й минуты первого периода Никита Гуслистов открыл счет – 1:0, «сталевары» вырвались вперед.

Хозяевам понадобилось чуть больше пяти минут для того, чтобы сравнять счет. На середине 9-й минуты капитан «черно-белых» Сергей Калинин замкнул розыгрыш Игоря Исаева и Теэму Пулккинена и с отрицательного угла поразил ворота голкипера «Северстали» – 1:1, и с этими цифрами на табло команды отправились в раздевалку.

Во втором периоде челябинцы играли слишком грубо. Трижды хозяева оставались в меньшинстве, и череповчане не преминули воспользоваться преимуществом. Сначала на 28-й минуте большинство реализовал Робин Пресс. А на исходе 35-й минуты, также в большинстве, Никита Гуслистов оформил дубль, увеличив отрыв гостей – 3:1.

Впрочем, на 38-й минуте вновь сыграла связка Пулккинена – Калинина, и на сей раз финский легионер «Трактора», реализовав большинство, поразил ворота гостей, вернув надежду болельщикам – 2:3.

Увы, надежда оказалась тщетной. На 48-й минуте матча нападающий «Северстали» Даниил Вовченко поразил ворота хозяев, установив окончательный счет – 2:4, первое поражение «Трактора» в новом сезоне.

Следующий матч «черно-белые» проведут также на домашней арене – в воскресенье, 4 сентября, они встретятся с «Локомотивом» из Ярославля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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