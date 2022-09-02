День города в Челябинске: что, где, когда

03.09.2022, суббота
- 10:00 Челябинск – IV открытый благотворительный турнир по футболу в поддержку семейного спортивного реабилитационного проекта «Игры Храбрых» (стадион «Лидер», Копейское шоссе, 43А)
- 10:00 Челябинск – Мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках Всероссийской акции «Вода России»: берега реки – сбор у плотины «Коммунар» и напротив дома по ул. Пети Калмыкова, 7, озеро Смолино – у пересечения ул. Новороссийской и ул. Гагарина
- 11:00 Челябинск – Творческая акция детских школ искусств города «Мы вместе!»: хоровод на центральной площади горсада, II Городской конкурс-пленэр «Мой город, Челябинск, родной!», выступление сводных творческих коллективов, ансамблей и солистов в разных жанрах и направлениях музыкального искусства, танцевальный флешмоб (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 11:00 Челябинск – Научно-популярный фестиваль исторической реконструкции «На Заставе» (исторический парк «Россия – Моя история», ул. Труда, 183)
- 11:00 Челябинск – Зарядка для всех в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
- 11:00 Челябинск – Выставка-ярмарка «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал им. архитектора Е.В. Александрова)
- 12:00 Челябинск – Общественно-политической вернисаж «Верь в Челябинск! Верь в его будущее!» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
- 12:00 Челябинск – Областной фестиваль «Челябинск хлебосольный» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
- 12:00 Челябинск – Программа выходного дня: интерактив от Театра «Скарабей», выступление воспитанников детских школ искусств (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочных скульптур)
- 12:00 Челябинск – Военно-исторический фестиваль «Уральские герои» (Никольская роща)
- 12:00 Челябинск – Уроки от Щенячьего патруля в рамках программы выходного дня (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
- 12:00 Челябинск – открытие выставки «Современное искусство глазами детей» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
- 13:00 Челябинск – Мероприятия по очистке от мусора берегов водных объектов в рамках Всероссийской акции «Вода России»: берег Голубого карьера
- 15:00 Челябинск – Фестиваль водных огней под названием «Челябинск загадывает желание» («Городской» пляж, Шершневское водохранилище, ул. Худякова)
- 15:30 Челябинск – Праздничные мероприятия в честь 285-летия поселка Шершни: детская игровая программа «Вместе весело играть», шоу гигантских мыльных пузырей, выступление творческих коллективов, фестиваль красок (пос. Шершни, ул. Центральная, 3А)
- 15:20 Челябинск – Открытие Международной акции «Диктант Победы-2022» и телемост с г. Ясиноватая (Центральная детская библиотека им. А.М. Горького, ул. Коммуны, 69)
- 16:00 Челябинск – Концерт-реквием «Эхо Беслана» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 16:00 Челябинск – Акция «Диктант Победы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
- 16:00 Челябинск – Танцевальная программа для старшего поколения (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
- 18:00 Челябинск – Открытие 67-го сезона академического театра оперы и балета имени Глинки: опера М.И. Глинки «Жизнь за царя» (пл. Ярославского, 1)
- 21:00 Челябинск – Показ фильма «Счастье в конверте» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, летний театр)
04.09.2022, воскресенье
- 09:00 Челябинск – Старт Челябинского областного велопарада (сквер на Тополиной аллее)
- 09:30 Челябинск – Старт благотворительного мотоавтопробега «Дороги Добра» по маршруту Челябинск – Еманжелинск – Южноуральск – Чесма – Варна – Карталы, организованного мотоклубом Wings Of Darkness MC Chelyabinsk совместно с «Банком еды «Русь» (сбор на парковке Робин Бобин, пр. Победы, 160)
- 12:00 Челябинск – XX Детский джазовый фестиваль «Baby-Jazz» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
- 12:00 Челябинск – Программа выходного дня: выступление воспитанников детских школ искусств, игровая программа, мастер-классы/квест «В мире сказок» от челябинских библиотек (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка фестиваля песочных скульптур)
- 15:00 Челябинск – Мастер-класс художника и педагога, автора выставки «Путь художника» Ольги Пастух в технике акварель «Морской закат» (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
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