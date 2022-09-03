Магнитогорский «Металлург» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

«Магнитка» обыграла в Нижнем Новгороде местное «Торпедо» – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет в матче открыли хозяева: на исходе 4-й минуты встречи Деннис Ян, получив шайбу от Кирилла Уракова, реализовал большинство – 1:0, нижегородцы ведут.

Правда, преимущество «Торпедо» продержалось лишь полторы минуты. На 6-й минуте матча Илья Хохлов реализовал численное преимущество гостей – 1:1.

На 10-й минуте хозяева вновь вышли вперед, шайбу на свой счет записал Егор Виноградов. На 13-й минуте матча Игорь Ларионов увеличивает отрыв нижегородцев – 3:1. Впрочем, за две с небольшим минуты до окончания первого периода «Металлург» сумел сократить отставание после броска Максима Карпова – 2:3. С этим счетом команды ушли на перерыв.

Начало второго игрового отрезка осталось за «лисами» – на 23-й минуте встречи Павел Акользин сравнивает счет, а через две минуты с небольшим он же выводит гостей вперед – 4:3.

Но ненадолго: на 27-й минуте хозяева в меньшинстве убежали в контратаку, и защитник «Торпедо» Марк Марин сравнял счет – 4:4, и в третьем периоде командам приходится начинать все с начала.

Впрочем, заключительный игровой отрезок оказался не столь богат на заброшенные шайбы. Лишь за три секунды до финальной сирены капитан магнитогорцев Егор Яковлев поставил точку в противостоянии – 5:4, первая победа «Магнитки» в новом сезоне КХЛ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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