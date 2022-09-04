Суточное число заболевших COVID-19 на Южном Урале превысило 700 человек

В Челябинской области зарегистрировано 708 новых случаев COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро воскресенья, 4 сентября, в регионе подтверждено 351 тысяча 413 случаев заболевания COVID-19 (+ 708 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников – 22).

За прошедшие сутки выздоровели 413 человек.

Всего больных COVID-19 – 7 тысяч 806 человек.

Скончался от короновируса еще 1 человек. Всего с начала пандемии непосредственно от инфекции умерли 7 тысяч 865 южноуральцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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