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Понедельник, 5 сентября 2022, 16:19 мск

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На Южном Урале малышка обварилась кипятком

В Чебаркуле трехлетний ребенок обварился кипятком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел во время семейной трапезы. Маленькая девочка зацепилась за провод электрочайника и опрокинула на себя кипяток. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с ожогами около 705 тела. Сейчас малышка находится в реанимации.

Инспекцией по делам несовершеннолетних начал проверку семьи, в которой произошло ЧП. До сих пор никаких претензий к ней не возникало.

Челябинск, Павел Зварзин

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