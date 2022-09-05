Третий за день: в Челябинске сошел с рельсов еще один трамвай

В Челябинске сошел с рельсов еще один трамвай – третий за день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДИП произошло на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова около 18:00: новый полунизкопольный трамвай повернул на Кирова и выкатился из рельсовой колеи.

Отметим, что на этом перекрестке подобные инциденты происходят регулярно. Движение в сторону цирка закрыто до сих пор. Трамваи идут в объезд – через улицы Российскую и Карла Маркса.

Челябинск, Павел Зварзин

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