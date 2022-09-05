Прилетело: в Челябинске столкнулись маршрутка и автобус

В Челябинске столкнулись маршрутка и городской автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Королева и Братьев Кашириных. Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения.

Автобус, следовавший по маршруту №2, начал выполнять левый поворот и не пропустил маршрутку №158, которая вылетела на перекресток, собираясь продолжить движение прямо по Братьев Кашириных. Судя по дорожной ситуации (другие автомобили, двигавшиеся в том же направлении, что и маршрутка, начали сбрасывать скорость или выполнять разворот), водитель маршрутки пытался проскочить перекресток на мигающий зленный или даже на желтый сигнал светофора. Водитель автобуса либо не увидел его, либо не успел среагировать.

Маршрутка, уклоняясь от столкновения, попыталась уйти направо, но это не помогло – автобус ударил ее в левый бок в районе водительской кабины. От удара у маршрутки оторвалось колесо и улетело на несколько десятков метров.

О пострадавших пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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