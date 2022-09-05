В Челябинске недовольный пассажир разгромил троллейбус

В Челябинске нервный пассажир разгромил троллейбус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на остановке ТК «Кольцо»: пассажир троллейбуса, следовавшего по маршруту №5, потребовал, чтобы его высадили перед светофором. Водитель, которая имеет право открывать двери только на официальных остановках, эту просьбу не выполнила и увезла мужчину на 50 метров дальше от желаемого места – опять же на официальную остановку.

Пассажиру это не понравилось: сначала он просто кричал на водителя, потом выскочил из салона и повредил одно из зеркал заднего вида, потом снова заскочил внутрь и пытался вломиться в кабину к водителю. Потерпев неудачу, мужчина выбежал на улице и разбил лобовое стекло троллейбуса.

Пока он буянил, водитель вызвала полицию. Дебошира задержали.

Челябинск, Павел Зварзин

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